الصين: نأمل في أن تكون المعامل الحيوية الأمريكية مفتوحة للتغطية الإعلامية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم (الثلاثاء)، إن الصين تأمل في أن تفتح الولايات المتحدة قاعدتها البحثية في فورت ديتريك لوسائل الإعلام، وأن تنشر المزيد من المعلومات حول أكثر من 200 مختبر حيوي لها في الخارج، وأن تدعو خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الولايات المتحدة من أجل إجراء تحقيقات لتعقب منشأ مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).







وأدلى تشاو بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي ردا على المقابلات التي أجرتها شبكة (إن بي سي) مع مديري معهد ووهان لعلم الفيروسات وفرع الأكاديمية الصينية للعلوم في ووهان، حيث زعمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن مقابلات شبكة (إن بي سي) لم تضغط من أجل الحصول على الحقائق.

رام الله - دنيا الوطنوقال تشاو إن هذه التعليقات لم تكن مفاجئة "لأننا نعرف أن بعض الأفراد في الولايات المتحدة لديهم تعريفهم الخاص للحقيقة: وطالما أن الكذبة تعمل على مهاجمة الصين وتشويهها، فهي حقيقة".وأوضح تشاو أن العلماء الصينيين شاركوا وجهات نظرهم المهنية بشأن الإدارة والبحث في معهد ووهان لعلم الفيروسات في مقابلات متعددة.ولفت تشاو إلى أن: "الحقيقة واضحة وضوح النهار؛ إذ أنه لا يوجد دليل يدعم الادعاء بأن فيروس كورونا الجديد جاء من مختبر".وأضاف "نأمل حقا في أن تفتح الولايات المتحدة قاعدتها البحثية في فورت ديتريك لوسائل الإعلام، وأن تنشر المزيد من المعلومات حول أكثر من 200 مختبر حيوي لها في الخارج، وتدعو خبراء منظمة الصحة العالمية لإجراء عملية تتبع لمنشأ المرض حتى تتاح لها فرصة لقول الحقيقة وتقديم تفسير للشعب الأمريكي وللمجتمع الدولي".ونوّه تشاو إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يضع الشعب وحياته على رأس أولوياته، ويمكن لاستجابة الحكومة الصينية للمرض أن تصمد أمام اختبار الزمن والتاريخ، قائلا: "هذا الموقف يتناقض بشدة مع موقف الأحزاب السياسية الأمريكية التي وضعت المكاسب السياسية أولا".وأوضح المتحدث أن التركيز على مكافحة الفيروس وإنقاذ الأرواح يجب أن يكون المهمة الحقيقية الوحيدة قيد البحث في الولايات المتحدة، وليس خلق الأعذار لإلقاء اللوم على الصين، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 5 ملايين إصابة وتجاوزت الوفيات 160 ألف حالة