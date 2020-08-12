فيديو: إسرائيل تُجري تجربة جديدة لرصد واستهداف الغواصين والسباحين من شمال القطاع

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء: إن سلاح البحرية، أجرى صباح اليوم، في المنطقة المحاذية لشمال قطاع غزة، تجربة ناجحة لنظام جديد.





ووفق موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، فإن النظام هدفه رصد واستهداف الغواصين والسباحين "المتسللين".





وكان نفس الموقع كشف قبل نحو أسبوعين، بأن سلاح البحرية، قام بتركيب نظام مطور من شركة (Dsit) في منطقة شمال قطاع غزة.





وأضاف: أن تركيب هذا النظام، يأتي ضمن منظومة الحماية الجديدة، ضد تسلل المراكب والسباحين والغواصين من القطاع.





وكانت قوات الاحتلال، أعلنت قبل نحو شهر، اعتقال مواطن، قالت: إنه تسلل من قطاع غزة، عبر البحر.





رام الله - دنيا الوطن