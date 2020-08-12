مستوطنون يغلقون طريق نابلس قلقيلية ويرشقون مركبات المواطنين بالحجارة

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رام الله - دنيا الوطن

أغلق مستوطنون، اليوم الأربعاء، طريق نابلس قلقيلية، قرب مفرق بلدة جيت، وسط أعمال عربدة، واستهداف مركبات المواطنين، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، إن مجموعة من المستوطنين أغلقت الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية، ومارست أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين، ورشقت مركباتهم بالحجارة.



وفي سياق متصل، أكد دغلس أن مستوطني "آلون موريه"، اقتحموا في ساعات الصباح عدة منتزهات ومواقع أثرية في بلدة الباذان شمال شرق نابلس