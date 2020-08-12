شؤون فلسطينية

"التربية" تُصدر إعلاناً بشأن قبول طلبات التوظيف لوظائف التعليم المهني

"التربية" تُصدر إعلاناً بشأن قبول طلبات التوظيف لوظائف التعليم المهني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، إعلاناً بشأن قبول طلبات التوظيف لوظائف التعليم المهني للعام الدراسي 2020/2021م.

وقالت عبر موقعها الإلكتروني: "إيماناً من وزارة التربية والتعليم برسالتها التربوية بالارتقاء بمهنة التعليم، وانسجاماً مع خطتها الاستراتيجية، تعلن الوزارة، وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام، عن البدء باستقبال طلبات التوظيف لوظائف التعليم المهني للعام الدراسي 2020/2021م وفق الآتي":

أولاً- الوظائف التي يتمّ التقدّم لها:

الشاغرالمديريةالجنسمكان العمل
تقنيات الصوت وتطبيقاتهطولكرمذكورطولكرم الثانوية الصناعية
التصميم الداخلي والديكور

قباطيةإناثسيلة الظهر الثانوية الصناعية
طولكرمب. كفر زيباد الثانوية
جنوب الخليلذ. دورا الثانوية المهنية
يطابنات الخنساء الثانوية
التصميم الداخلي والديكورنابلسذكورنابلس الثانوية الصناعية
الحجر والرخامالخليلذكورالخليل الثانوية الصناعية
الاتصالات 

طولكرمإناثطولكرم الثانوية الصناعية (بديل)
قباطيةسيلة الظهر الصناعية (بديل)
قلقيليةذكورقلقيلية الثانوية الصناعية (بديل)
كهرباء استعمال 

شمال الخليلذكورذ. الشيوخ الثانوية
ضواحي القدسذ. بير نبالا الثانوية
نابلسنابلس الثانوية الصناعية (بديل)
القدسدار الايتام المهنية - القدس
طوباسذ. طوباس الثانوية
أريحاذ. هشام بن عبد الملك الثانوية
الالكترونيات الصناعيةالخليلإناثب. فضل عابدين الثانوية (بديل)
صيانة أجهزة الحاسوبنابلسإناثنابلس الثانوية الصناعية
كهرباء السيارات

جنينذكورجنين الثانوية الصناعية
رام اللهدير دبوان الثانوية الصناعية
تكنولوجيا المباني الذكية

بيت لحمذكورذ. بيت ساحور الثانوية
جنوب الخليلذ. دورا الثانوية المهنية
القدسطلائع القدس
نابلسالمساكن الشعبية الثانوية
شمال الخليلالشيوخ الثانوية
رام اللهكفر نعمة الثانوية الصناعية
الطاقة المتجددة

جنينذكورجنين الثانوية الصناعية (بديل)
ذ. عز الدين القسام الثانوية
شمال الخليلصوريف الثانوية المهنية
قلقيليةقلقيلية الثانوية الصناعية
ميكانيك السيارات 

قباطيةذكورسيلة الظهرالثانوية الصناعية
نابلسنابلس الثانوية الصناعية (بديل)
رام اللهدير دبوان الصناعية
أريحاذ. هشام بن عبد الملك
ميكاترونيكس السياراتسلفيتذكورسلفيت الثانوية الصناعية
الخراطة والتسويةنابلسذكورنابلس الثانوية الصناعية
التكييف والتبريد 

ضواحي القدسذكوربير نبالا الثانوية
نابلسنابلس الثانوية الصناعية (بديل)
طولكرمطولكرم الثانوية الصناعية
القدسالايتام المهنية - القدس
الخليلالخليل الثانوية الصناعية
رام اللهدير دبوان الثانوية الصناعية
جنوب نابلسذ. عقربا الثانوية
جنوب الخليلذ. دورا الثانوية المهنية
اللحام وتشكيل المعادن

نابلسذكورنابلس الثانوية الصناعية
طولكرمطولكرم الثانوية الصناعية
الخليلالخليل الثانوية الصناعية
التنجيد الفني والديكورنابلسذكورنابلس الثانوية الصناعية
النجارةالخليلذكورالخليل الثانوية الصناعية
قباطيةسيلة الظهر الثانوية الصناعية
التصميم الجرافيكي 

أريحاإناثب. أريحا الثانوية
بيت لحمب. بيت لحم الثانوية
طوباسب. طمون الثانوية
قلقيليةب. الشيماء الثانوية
جنينب. الخنساء الثانوية
نابلسب. ظافر المصري الثانوية
رام اللهكفر نعمة الثانوية الصناعية
القدسذكور / إناثدار الايتام المهنية – القدس
طولكرمذكورذ. عتيل الثانوية
تطبيقات الهواتف المحمولة 

قلقيليةذكورذ. عزون الثانوية
جنينجنين الثانوية الصناعية (بديل)
ذ. عز الدين القسام الثانوية
طولكرمإناثبنات عنبتا الثانوية
العلوم الزراعية (إنتاج نباتي)

قباطيةذكورالشهيد أبو جهاد الثانوية
رام اللهذ. اتحاد صفا الثانوية
قلقيليةذ. حجة الثانوية
زراعة

جنوب نابلسذكوربورين الثانوية المختلطة
قباطيةالشهيد أبو جهاد الثانوية
رام اللهذ. اتحاد صفا الثانوية
قلقيليةذ. حجة الثانوية
طولكرمطولكرم الثانوية الصناعية
التجميلرام اللهإناثكفر نعمة الثانوية الصناعية
شمال الخليلصوريف الثانوية المهنية
نابلسنابلس الثانوية الصناعية
جنينبنات الخنساء الثانوية
طوباسبنات طوباس الثانوية
جنوب نابلسب. عقاب مفضي الثانوية
القدسب. أبو بكر الثانوية
ب. النهضة الثانوية
 الايتام المهنية - القدس
قلقيليةب. جينصافوط الثانوية
سلفيتب. بديا الثانوية
شمال الخليلصوريف الثانوية المهنية
نابلسب. ظافر المصري الثانوية
الخليلب. فضل عابدين الثانوية
الازياء وتصميم الملابسنابلسذكورنابلس الثانوية الصناعية
القدسدار الايتام المهنية - القدس
العلوم الفندقيةالخليلذكور / إناثب. فضل عابدين الثانوية
العاشر المهنيرام اللهذكور وإناث 
نابلسذكور وإناث 
طولكرمإناث 
جنينذكور وإناث 
قلقيليةذكور 
جنوب الخليلذكور وإناث 
بيت لحمذكور وإناث 
أريحاذكور وإناث 
جنوب نابلسذكور 
يطاإناث 
القدسذكور وإناث 
ضواحي القدسذكور وإناث 
قباطيةإناث 
سلفيتإناث 
شمال الخليلذكور 
طوباسذكور وإناث 
الخليلإناث 

 ملحق للجدول أعلاه:

الشاغرالمديريةالجنسمكان العمل
التصميم الداخلي والديكور

نابلسإناثنابلس الثانوية الصناعية
جنوب الخليلبنات الظاهرية الثانوية
التصميم الداخلي والديكور 

طولكرمذكوركفر زيباد الثانوية المختلطة
جنوب الخليلذ. دورا الثانوية المهنية
العلوم الزراعية (إنتاج نباتي) 

قلقيليةإناثحجة الثانوية المختلطة
قلقيليةذكورذ. عزون العتمة الثانوية
زراعة

شمال الخليلذكور/إناثالعروب الزراعية الثانوية المختلطة
قلقيليةذكورذ. عزون العتمة الثانوية
الازياء وتصميم الملابسقلقيليةإناثبنات العمرية الثانوية
الخليلبنات فضل عابدين الثانوية
شمال الخليلمدرسة صوريف الثانوية المهنية
 
ثانياً- شروط التقدم: 

على الراغبين بالتقدّم بطلب توظيف، اختيار الوظيفة المناسبة لتخصصاتهم وفق قائمة التخصصات المعتمدة من الوزارة، المنشورة على البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العامّ، ضمن الشروط الآتية:

1- أن يحمل المتقدّم مؤهّلاً علمياً في مجال التخصص الذي يرغب بالتقدّم له.

2- لا يجوز للمتقدّم أن يتقدّم إلّا بطلب واحد فقط في المديرية التي يرغب بالتقدّم فيها.

3- على مَنْ يرغب بالتقدّم بطلب توظيف جديد، أو تجديد طلبه، التوجه إلى البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العامّ (www.gpc.pna.ps) ، والتقدّم للوظائف المُعلَن عنها، والتي تناسب تخصصه، من خلال الضغط على رابط تقديم طلب توظيف، وإلّا يُعَدُّ طلبه لاغياً. 

ثالثاً- الوثائق المطلوبة للتقدّم:

 على الراغبين بالتقدّم بطلب توظيف جديد، تحميل جميع الوثائق المطلوبة للطلبات الجديدة، وعلى الراغبين بتجديد طلباتهم، استكمال وثائقهم، من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العامّ (www.gpc.pna.ps)  على حدٍّ سواء، وتشمل:

· صورة عن الهوية الشخصية.

· صورة عن شهادة الميلاد الرسمية.

· صورة شخصية.

· صورة عن كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية العامّة .

· صورة عن شهادة دبلوم الشامل لغير حاملي شهادة البكالوريوس، والتي تتضمّن (معدل الشامل، وكشف علامات الكلية).

· لحَمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى، صورة عن كشف علامات الجامعة، وشهادة البكالوريوس، بالإضافة إلى صور عن الشهادات العليا إن وُجِدَتْ.

· صورة عن شهادة العضوية في نقابة المهندسين (للمهندسين فقط).


رابعاً- شروط عامّة :

- تُقدَّم الطلبات إلكترونياً فقط من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العامّ  (www.gpc.pna.ps).

- لن يُقبَل الطلب إلّا بإرفاق المتطلبات الأساسية له، وهي (وثائق إثبات الشخصية، والشهادات العلمية، وأيّ وثائق أخرى لتدعيم البيانات المدخلَة للمتقدّم).

- يُسمَح للمتقدّم باختيار وظيفة واحدة فقط من الوظائف المدرَجة في الإعلان، وعلى المتقدّم اختيار الوظيفة المناسبة

للمؤهّل، وفق الشروط.

- يكون التعيين في الوظائف المهنية بعقد، ويتمّ التثبيت لاحقاً في حال انطباق الشروط، واجتياز الأسس والمعايير التي تعتمدها الوزارة للتثبيت.

- تكون التعيينات في مديرية القدس بوظيفة مصنّف غير مثبّت.

- يتعهّد كلّ مَنْ يُرشَّح لشَغل إحدى الوظائف المعلَنة في وزارة التربية والتعليم بالتوقيع على مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، ووثيقة أخلاقيات مهنة التعليم، وتأدية قسم مهنة التعليم.

- يتحمّل المتقدّم لوظيفة خاطئة لا تتوافق مع قائمة التخصصات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم مسؤولية ذلك.

 يبدأ تقديم الطلبات إلكترونياً اعتباراً من يوم الثلاثاء 11/08/2020م ولغاية نهاية يوم الإثنين  17/08/2020م، مرفقة بالأوراق الثبوتية.

· ملاحظة: يشترط لمن يتقدم لمديرية التربية والتعليم القدس حسب الإعلان السابق أن يحمل هوية قدس أو إقامة مؤقتة (لم شمل).

أخبار ذات صلة

شاهد: الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية تمنعان جيش الاحتلال من دخول بيت لحم

شاهد: الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية تمنعان جيش الاحتلال من دخول بيت لحم

الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف لأراضٍ في القدس

الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف لأراضٍ في القدس

الاقتصاد: فحص 30 عينة غذائية وغير غذائية خلال الأسبوع الحالي

الاقتصاد: فحص 30 عينة غذائية وغير غذائية خلال الأسبوع الحالي

فيديو: إسرائيل تُجري تجربة جديدة لرصد واستهداف الغواصين والسباحين من شمال القطاع

فيديو: إسرائيل تُجري تجربة جديدة لرصد واستهداف الغواصين والسباحين من شمال القطاع

مستوطنون يغلقون طريق نابلس قلقيلية ويرشقون مركبات المواطنين بالحجارة

مستوطنون يغلقون طريق نابلس قلقيلية ويرشقون مركبات المواطنين بالحجارة

فلسطين: ارتفاع في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فلسطين: ارتفاع في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مكافحة الفساد تُصدر الدليل الاسترشادي الخاص بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح

مكافحة الفساد تُصدر الدليل الاسترشادي الخاص بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح

باحث من جامعة القدس يكتشف لأول مرة بالتاريخ آثار لأقدام ديناصورات برام الله

باحث من جامعة القدس يكتشف لأول مرة بالتاريخ آثار لأقدام ديناصورات برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

مجدلاني وممثل جمهورية الإكوادور يبحثان سبل التعاون في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة

مجدلاني وممثل جمهورية الإكوادور يبحثان سبل التعاون في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة

الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف لأراضٍ في القدس

الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف لأراضٍ في القدس

الاقتصاد: فحص 30 عينة غذائية وغير غذائية خلال الأسبوع الحالي

الاقتصاد: فحص 30 عينة غذائية وغير غذائية خلال الأسبوع الحالي

مستوطنون يغلقون طريق نابلس قلقيلية ويرشقون مركبات المواطنين بالحجارة

مستوطنون يغلقون طريق نابلس قلقيلية ويرشقون مركبات المواطنين بالحجارة

&#34;التربية&#34; تُصدر إعلاناً بشأن قبول طلبات التوظيف لوظائف التعليم المهني

"التربية" تُصدر إعلاناً بشأن قبول طلبات التوظيف لوظائف التعليم المهني

مكافحة الفساد تُصدر الدليل الاسترشادي الخاص بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح

مكافحة الفساد تُصدر الدليل الاسترشادي الخاص بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح

باحث من جامعة القدس يكتشف لأول مرة بالتاريخ آثار لأقدام ديناصورات برام الله

باحث من جامعة القدس يكتشف لأول مرة بالتاريخ آثار لأقدام ديناصورات برام الله

الشرطة في غزة تُنهي &#34;خلافات مالية&#34; في عدة محافظات

الشرطة في غزة تُنهي "خلافات مالية" في عدة محافظات

منوعات

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

مفاجأة بشأن وفاة اليوتيوبر &#34;مصطفى حفناوي&#34;

مفاجأة بشأن وفاة اليوتيوبر "مصطفى حفناوي"

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

بأوامر الأطباء.. &#34;بشرى&#34; ممنوعة من الكلام نهائيًا

بأوامر الأطباء.. "بشرى" ممنوعة من الكلام نهائيًا

من هو الممثل العالمي الأعلى أجرًا في العالم؟

من هو الممثل العالمي الأعلى أجرًا في العالم؟

شاهد: فنان مصري يشكو من التنمر

شاهد: فنان مصري يشكو من التنمر

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة والمذيعة المصرية بيلا كشك

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة والمذيعة المصرية بيلا كشك

راغب علامة يدعو لمقاطعة السياسيين اللبنانيين

راغب علامة يدعو لمقاطعة السياسيين اللبنانيين

عربي

اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172

اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172

للخضوع لعلاج طبي.. الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة

للخضوع لعلاج طبي.. الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة

مصر: انخفاض بسيط بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر: انخفاض بسيط بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق يُلغي زيارة لوزير الدفاع التركي وسط ازدياد التوتر بين بغداد وأنقرة

العراق يُلغي زيارة لوزير الدفاع التركي وسط ازدياد التوتر بين بغداد وأنقرة