"التربية" تُصدر إعلاناً بشأن قبول طلبات التوظيف لوظائف التعليم المهني

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رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، إعلاناً بشأن قبول طلبات التوظيف لوظائف التعليم المهني للعام الدراسي 2020/2021م.وقالت عبر موقعها الإلكتروني: "إيماناً من وزارة التربية والتعليم برسالتها التربوية بالارتقاء بمهنة التعليم، وانسجاماً مع خطتها الاستراتيجية، تعلن الوزارة، وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام، عن البدء باستقبال طلبات التوظيف لوظائف التعليم المهني للعام الدراسي 2020/2021م وفق الآتي":أولاً- الوظائف التي يتمّ التقدّم لها:ملحق للجدول أعلاه:ثانياً- شروط التقدم:على الراغبين بالتقدّم بطلب توظيف، اختيار الوظيفة المناسبة لتخصصاتهم وفق قائمة التخصصات المعتمدة من الوزارة، المنشورة على البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العامّ، ضمن الشروط الآتية:1- أن يحمل المتقدّم مؤهّلاً علمياً في مجال التخصص الذي يرغب بالتقدّم له.2- لا يجوز للمتقدّم أن يتقدّم إلّا بطلب واحد فقط في المديرية التي يرغب بالتقدّم فيها.3- على مَنْ يرغب بالتقدّم بطلب توظيف جديد، أو تجديد طلبه، التوجه إلى البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العامّ (www.gpc.pna.ps) ، والتقدّم للوظائف المُعلَن عنها، والتي تناسب تخصصه، من خلال الضغط على رابط تقديم طلب توظيف، وإلّا يُعَدُّ طلبه لاغياً.ثالثاً- الوثائق المطلوبة للتقدّم:على الراغبين بالتقدّم بطلب توظيف جديد، تحميل جميع الوثائق المطلوبة للطلبات الجديدة، وعلى الراغبين بتجديد طلباتهم، استكمال وثائقهم، من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العامّ (www.gpc.pna.ps) على حدٍّ سواء، وتشمل:· صورة عن الهوية الشخصية.· صورة عن شهادة الميلاد الرسمية.· صورة شخصية.· صورة عن كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية العامّة .· صورة عن شهادة دبلوم الشامل لغير حاملي شهادة البكالوريوس، والتي تتضمّن (معدل الشامل، وكشف علامات الكلية).· لحَمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى، صورة عن كشف علامات الجامعة، وشهادة البكالوريوس، بالإضافة إلى صور عن الشهادات العليا إن وُجِدَتْ.· صورة عن شهادة العضوية في نقابة المهندسين (للمهندسين فقط).رابعاً- شروط عامّة :- تُقدَّم الطلبات إلكترونياً فقط من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العامّ (www.gpc.pna.ps).- لن يُقبَل الطلب إلّا بإرفاق المتطلبات الأساسية له، وهي (وثائق إثبات الشخصية، والشهادات العلمية، وأيّ وثائق أخرى لتدعيم البيانات المدخلَة للمتقدّم).- يُسمَح للمتقدّم باختيار وظيفة واحدة فقط من الوظائف المدرَجة في الإعلان، وعلى المتقدّم اختيار الوظيفة المناسبةللمؤهّل، وفق الشروط.- يكون التعيين في الوظائف المهنية بعقد، ويتمّ التثبيت لاحقاً في حال انطباق الشروط، واجتياز الأسس والمعايير التي تعتمدها الوزارة للتثبيت.- تكون التعيينات في مديرية القدس بوظيفة مصنّف غير مثبّت.- يتعهّد كلّ مَنْ يُرشَّح لشَغل إحدى الوظائف المعلَنة في وزارة التربية والتعليم بالتوقيع على مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، ووثيقة أخلاقيات مهنة التعليم، وتأدية قسم مهنة التعليم.- يتحمّل المتقدّم لوظيفة خاطئة لا تتوافق مع قائمة التخصصات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم مسؤولية ذلك.يبدأ تقديم الطلبات إلكترونياً اعتباراً من يوم الثلاثاء 11/08/2020م ولغاية نهاية يوم الإثنين 17/08/2020م، مرفقة بالأوراق الثبوتية.· ملاحظة: يشترط لمن يتقدم لمديرية التربية والتعليم القدس حسب الإعلان السابق أن يحمل هوية قدس أو إقامة مؤقتة (لم شمل).