مكافحة الفساد تُصدر الدليل الاسترشادي الخاص بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت هيئة مكافحة الفساد، وبالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن "ديكاف" دليلاً استرشادياً خاصاً بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2020، والذي نُشر في مجلة الوقائع الفلسطينية بعددها (164) الصادر بتاريخ 27 شباط 2020.



ويُبين هذا الدليل الهدف من النظام، والخاضعين لأحكامه، ويوضح مفهوم تضارب المصالح، بـالإضافة للواجبات والمحظورات التي يجب أن يلتزم بها الخاضع لأحكام هذا النظام، ويقدم الدليل شرحاً حول أنواع تضارب المصالح المباشرة وغير المباشرة.



كما يشير الدليل إلى خطوات الإفصاح، ويقدم بعض الحالات والأمثلة الواقعية، بالإضافة لاحتوائه على نموذج الإفصاح عن تضارب المصالح.