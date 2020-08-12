شؤون فلسطينية

الشرطة في غزة تُنهي "خلافات مالية" في عدة محافظات

الشرطة في غزة تُنهي "خلافات مالية" في عدة محافظات
رام الله - دنيا الوطن
أنهت الشرطة الفلسطينية خلافات مالية مُتنوعة في عدة محافظات بقطاع غزة خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.
و أنجزت المباحث العامة - قسم بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، تكليفاً من النيابة العامة ورد إليها حول قيام مجهول بسرقة مصاغ ذهب ومبلغ مالي من منزل المواطنة "ز.ج" من سكان بيت لاهيا بقيمة 17 ألــف دينار أردني.

وقال رئيس قسم مباحث بيت لاهيا الرائد محمد الكسيح: "باشرت المباحث في متابعة القضية، ومن خلال التحريات وقع الاشتباه على المدعو "ع.ج" حيث تم الاستدلال على مكانه وإحضاره".
وأوضح أنه وبالتحقيق مع المذكور اعترف على الواقعة بالاشتراك مع كلا من المدعو "خ.ع" والمدعو "أ.ز" حيث أقروا بسرقة الذهب على عدة فترات وبيعه لعدد من المحلات في سوق الذهب بغزة.

وذكر الرائد الكسيح أن المباحث ضبطت مبالغ مالية بقيمة 5900 دولار و120 دينار أردني، و222 شيكل، بالإضافة إلى ضبط فرش حشيش بحوزة المدعو "ع.ج" قام بشرائه من المبلغ المسروق، مشيراً إلى إحالة ملف القضية والمضبوطات والمتهمين لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

في سياق متصل، أنهى مركز شرطة غرب خان يونس خلافاً مالياً قائماً منذ عام 2007 بلغت قيمته 41 ألف دولار بعد معاملات تجارية بين كلاً من ( س.ش ) و ( إ.ي ) ، رفض خلالها المشكو ضده التعاطي مع آليات للحل سابقاً.

وذكر مدير مركز شرطة غرب خان يونس الرائد إبراهيم زقوت أن شكوى محولة من النيابة العامة وصلتهم تقدمت بها المواطنة (س.ش) ضد المواطن (إ.ي) مفادها النصب والاحتيال بمبلغ 41 ألف دولار منذ 13 عاماً.

وبيّن الرائد زقوت أن قسم التحقيق أرسل للمشكو ضده عدة بلاغات لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه، وبعد الاستماع لأقواله واستعداده للحل بشكل ودي، تم استدعاء المشتكية وطرح العديد من الحلول أمامها بحضور عدد من رجال الإصلاح.

وأشار إلى التوصل لحل توافقي يقضي بدفع المبلغ على عدة دفعات وعليه تم توقيع عقد اتفاق تراضي وتم التنازل على الشكوى وإبلاغ النيابة العامة بما تم التوصل إليه.
كما، أنهى قسم العلاقات العامة بمركز شرطة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة خلافاً مالياً نشب بين اثنين من المواطنين بلغت قيمته حوالي 15 ألف دولار.

وأوضح المقدم أيمن أبو طه رئيس قسم العلاقات العامة بمركز شرطة غرب خان يونس استقبالهم لشكوى من المواطن "س.ك" مفادها مطالبته بمبلغ "15" ألف دولار من المواطن " إ.ي " بعد خلافهما في شراكة تجارية.

وأشار إلى استدعاء الشرطة للمشكو ضده للاطلاع على تفاصيل الشكوى والاستماع لأقواله، ومن ثم جمع الطرفين في جلسة أخرى وطرح العديد من الحلول التوافقية، إلى أن تم التوصل لإنهاء الخلاف وتقسيط المبلغ على عدة دفعات.

في سياق آخر، أنهت الشرطة البحرية في محافظة غزة خلافات مالية بين الصيادين بقيمة 15 ألف و214 شيكل، خلال الشهر الماضي.

وأوضح قسم شئون الصيادين بالمحافظة، أنه تم استدعاء 15 صياداً، بعد تقديم شكاوى بحقهم، ومناقشة الخلافات المالية والتوصل لآلية سداد مناسبة تنهي الخلافات، وتضمن إعادة الحقوق لأصحابها حسب النظام.

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