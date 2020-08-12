دولي

أول تعليق من الولايات المتحدة على إعلان روسيا التوصل لأول لقاح ضد (كورونا)

أول تعليق من الولايات المتحدة على إعلان روسيا التوصل لأول لقاح ضد (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على إعلان روسيا، التوصل لأول لقاح في العالم ضد فيروس (كورونا) المستجد.

وقال وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: إن المساعي لتطوير لقاح مضاد لفيروس (كورونا) ليس سباقًا على المركز الأول.

وأضاف: نسعى لتقديم لقاحات آمنة وفعالة في أسرع وقت ممكن، لمواطني الولايات المتحدة، وشعوب العالم أيضاً.

وكان وزير الصحة الألماني، ينس سبان، قال اليوم الأربعاء: إن اللقاح الروسي لمرض (كوفيد- 19) لم يختبر على نحو كافٍ، مضيفاً أن الهدف هو ابتكار منتج آمن، وليس أن يكون بلد ما الأول في توفير لقاح للناس، فحسب.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، رفض الانتقادات الغربية للقاح بلاده ضد (كورونا)، ويعتبرها من دون أي أساس، وسببها المخاوف من المنافسة.

أخبار ذات صلة

لم يُختبر بشكلٍ كافٍ.. أول تعليق ألماني على اللقاح الروسي ضد (كورونا)

لم يُختبر بشكلٍ كافٍ.. أول تعليق ألماني على اللقاح الروسي ضد (كورونا)

روسيا: وفاة 129 شخصاً بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا: وفاة 129 شخصاً بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وزير الصحة الروسي: إنتاج الكمية الأولى من لقاح (كورونا) خلال أسبوعين

وزير الصحة الروسي: إنتاج الكمية الأولى من لقاح (كورونا) خلال أسبوعين

وزير الجيش الإسرائيلي يخضع لعملية جراحية في ظهره

وزير الجيش الإسرائيلي يخضع لعملية جراحية في ظهره

زوجة نتنياهو تقدم شكوى للشرطة حول تلقيها تهديدات على حياتها

زوجة نتنياهو تقدم شكوى للشرطة حول تلقيها تهديدات على حياتها

البرازيل: وفيات (كورونا) تتجاوز 103 آلاف حالة

البرازيل: وفيات (كورونا) تتجاوز 103 آلاف حالة

ألمانيا: 1226 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ألمانيا: 1226 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المكسيك تُواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

المكسيك تُواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

نادي الأسير يحذر من سياسة التنكيل بالأسير كريم يونس

نادي الأسير يحذر من سياسة التنكيل بالأسير كريم يونس

أبو الريش: التجارب السابقة والإجراءات الجديدة جعلت الوضع الصحي أكثر سيطرة وتحكماً

أبو الريش: التجارب السابقة والإجراءات الجديدة جعلت الوضع الصحي أكثر سيطرة وتحكماً

مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب غرب نابلس

مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب غرب نابلس

كهرباء القدس تضيف أيقونات جديدة على موقعها الإلكتروني للتسهيل على مشتركيها

كهرباء القدس تضيف أيقونات جديدة على موقعها الإلكتروني للتسهيل على مشتركيها

&#34;وقفة عز&#34;: وزارة الصحة تتسلم غداً ست سيارات إسعاف وفقاً للمواصفات العالمية

"وقفة عز": وزارة الصحة تتسلم غداً ست سيارات إسعاف وفقاً للمواصفات العالمية

الخليل: نسبة العينات المصابة بفيروس (كورونا) من الفحوصات 20- 25%

الخليل: نسبة العينات المصابة بفيروس (كورونا) من الفحوصات 20- 25%

&#34;الاقتصاد&#34;: فلسطين تنتج 200 ألف كمامة يومياً

"الاقتصاد": فلسطين تنتج 200 ألف كمامة يومياً

&#34;الصحة&#34; بغزة: أجرينا الفحص الأولي لــ 513 عائداً للقطاع عبر (معبر رفح)

"الصحة" بغزة: أجرينا الفحص الأولي لــ 513 عائداً للقطاع عبر (معبر رفح)

منوعات

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

مفاجأة بشأن وفاة اليوتيوبر &#34;مصطفى حفناوي&#34;

مفاجأة بشأن وفاة اليوتيوبر "مصطفى حفناوي"

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

بأوامر الأطباء.. &#34;بشرى&#34; ممنوعة من الكلام نهائيًا

بأوامر الأطباء.. "بشرى" ممنوعة من الكلام نهائيًا

من هو الممثل العالمي الأعلى أجرًا في العالم؟

من هو الممثل العالمي الأعلى أجرًا في العالم؟

شاهد: فنان مصري يشكو من التنمر

شاهد: فنان مصري يشكو من التنمر

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة والمذيعة المصرية بيلا كشك

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة والمذيعة المصرية بيلا كشك

راغب علامة يدعو لمقاطعة السياسيين اللبنانيين

راغب علامة يدعو لمقاطعة السياسيين اللبنانيين

عربي

اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172

اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 172

للخضوع لعلاج طبي.. الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة

للخضوع لعلاج طبي.. الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة

مصر: انخفاض بسيط بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر: انخفاض بسيط بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق يُلغي زيارة لوزير الدفاع التركي وسط ازدياد التوتر بين بغداد وأنقرة

العراق يُلغي زيارة لوزير الدفاع التركي وسط ازدياد التوتر بين بغداد وأنقرة