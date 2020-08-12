أول تعليق من الولايات المتحدة على إعلان روسيا التوصل لأول لقاح ضد (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

علقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على إعلان روسيا، التوصل لأول لقاح في العالم ضد فيروس (كورونا) المستجد.



وقال وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: إن المساعي لتطوير لقاح مضاد لفيروس (كورونا) ليس سباقًا على المركز الأول.



وأضاف: نسعى لتقديم لقاحات آمنة وفعالة في أسرع وقت ممكن، لمواطني الولايات المتحدة، وشعوب العالم أيضاً.



وكان وزير الصحة الألماني، ينس سبان، قال اليوم الأربعاء: إن اللقاح الروسي لمرض (كوفيد- 19) لم يختبر على نحو كافٍ، مضيفاً أن الهدف هو ابتكار منتج آمن، وليس أن يكون بلد ما الأول في توفير لقاح للناس، فحسب.



وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، رفض الانتقادات الغربية للقاح بلاده ضد (كورونا)، ويعتبرها من دون أي أساس، وسببها المخاوف من المنافسة.