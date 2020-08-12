الأسير ماهر الأخرس يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم (17) على التوالي

يواصل الأسير ماهر الأخرس (50 عاماً) من بلدة سيلة الظهر في جنين، لليوم السابع عشر على التوالي، إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.





وأكد نادي الأسير، أن المحكمة العسكرية للاحتلال في (عوفر) ثبتت بالأمس، أمر اعتقاله الإداري لمدة أربعة شهور، لافتاً إلى أن الأسير الأخرس اعتقل بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2020، ويقبع في زنازين سجن (عوفر) وفقاً لآخر المعلومات المتوفرة.

رام الله - دنيا الوطنعلماً، أنه أسير سابق، قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أربع سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لستة أبناء.