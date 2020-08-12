وزارة شؤون المرأة تفتتح تدريب: "بناء قدرات لجنة المرأة بالاتحاد العام للمعلمين"

بدأت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، الدورة التدريبية "بناء قدرات لجنة المرأة في الاتحاد العام للمعلمين"، تستهدف خمس وعشرين مشاركة من كافة المحافظات.

رام الله - دنيا الوطنوأكدت الدكتورة، آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، على أهمية زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي، حول رفع نسبة مشاركة النساء إلى 30% في كافة هيئات وأطر وهياكل الدولة، وانسجاماً مع الهدف الاستراتيجي للخطة الاستراتيجية عبر القطاعية للمساواة بين الجنسين 2020- 2022.وأضافت حمد، بأن نسبة النساء في الأمانة العامة، بلغت 4% فقط في الانتخابات الأخيرة للاتحاد، علماً بأن نسبة تمثيل النساء في الهيئة العامة 65%، الأمر الذي يستدعي تدخلات، تهدف إلى تعزيز دور النساء في الهيئات التنفيذية والقيادية في الاتحاد العام للمعلمين.وتابعت حمد: بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد على تعديل النظام؛ ليضمن زيادة مشاركة النساء، وتمكين النساء من خلال التدريب وبناء القدرات، وتمكين النساء والرجال في تدريبات لاحقة تتناول الثقافة المجتمعية، لإزالة المعيقات التي تحد من وصول النساء إلى موقع صنع القرار.وأعربت حمد عن شكرها لمجموعة المؤسسات الشريكة المتطوعة، لتنفيذ هذا التدريب، بجهود ذاتية، لأجل بناء قدرات المشاركات من لجنة المرأة في الاتحاد، حول مفاهيم وقيم العدالة والمساواة والنوع الاجتماعي.من جانبه، أكد سائد إزريقات، الأمين العام لاتحاد المعلمين، على أهمية الشراكة مع الوزارة في برنامج متكامل؛ لتمكين المرأة من خلال التدريب وبناء القدرات، رفع الوعي المعرفي والحقوقي والأكاديمي، وتعديل النظام لزيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار.هذا ويتناول التدريب على مدار خمسة أيام، مجموعة من المحاور منها: الاتفاقيات والقرارات الدولية، العمل النقابي، مهارات قيادية، التواصل مع وسائل الإعلام، الانتخابات والنوع الاجتماعي.