لم يُختبر بشكلٍ كافٍ.. أول تعليق ألماني على اللقاح الروسي ضد (كورونا)





وقال سبان: "قد يكون من الخطير البدء في منح اللقاح للملايين، إن لم يكن المليارات من الناس في وقت سابق لأوانه، لأن هذا قد يقضي تماماً على تقبل فكرة اللقاح إذا لم تمض الأمور على ما يرام، لذلك فأنا متشكك جداً بشأن ما يحدث في روسيا".



وأضاف: "يسعدني أن يكون هناك لقاح مبدئي جيد، لكن استناداً إلى كل ما نعرفه، وهذه هي المشكلة الرئيسة، لأن الروس لا يخبروننا بالكثير، فهذا (اللقاح) لم يختبر على نحو كاف".



وتابع: إن من المهم جداً، حتى أثناء الجائحة، إجراء الدراسات والاختبارات ذات الصلة بشكل صحيح، ونشرها على الملأ للحصول على ثقة الناس في اللقاح.



وقال رداً على سؤال بشأن اللقاح الروسي، الذي يحمل اسم "سبوتنيك 5": "الأمر لا يتعلق بأن تكون الأول بطريقة ما، بل يتعلق بالحصول على لقاح فعال خضع للاختبار، وبالتالي آمن".



وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء، أن روسيا أصبحت أول دولة تمنح موافقة تنظيمية على لقاح لـ (كوفيد- 19) بعد أقل من شهرين من اختباره على البشر.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الأربعاء إن اللقاح الروسي لمرض (كوفيد- 19) لم يختبر على نحوٍ كاف.وأضاف في تصريحات لراديو (دويتشلاند فونك)، أن الهدف هو ابتكار منتج آمن، وليس أن يكون بلد ما الأول في توفير لقاح للناس فحسب، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).