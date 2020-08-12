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شؤون فلسطينية

حنا: القدس في خطر شديد ويجب تجاوز الخلافات والتباينات بوجهات النظر

حنا: القدس في خطر شديد ويجب تجاوز الخلافات والتباينات بوجهات النظر
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا،  رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إن ما تتعرض له مدينة القدس لا يمكن وصفه بالكلمات، فالقدس مستهدفة بكافة تفاصيلها وهويتها وتاريخها وتراثها وطابعها.

ووأكد في بيان صحفي له وصل "دنيا الوطن" كما تستهدف المقدسات والأوقاف الاسلامية تستهدف أيضاً أوقافنا المسيحية وخاصة في منطقة باب الخليل، وردنا كفلسطينيين على ما يحدث في القدس من استهداف غير مسبوق، يجب أن يكون من خلال توحيد الصفوف، ونبذ الفرقة والانقسامات فوجود تبيانات واختلافات في وجهات النظر لا يجوز أن يؤدي إلى التباعد والانقسام والخصام.

وأوضح، أن الاختلاف في وجهات النظر لا يجوز أن يفسد للود قضية، فالمحبة موجودة والأخوة قائمة، ولا يجوز أن يتحول أي خلاف أياً كان شكله وأياً كان نوعه إلى انقسام في مجتمعنا الفلسطيني، فالمخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس إنما تستهدفنا جميعاً ولا تستثني أحداً على الإطلاق ووجب علينا أن نتجاوز أية خلافات وأن نتوحد في دفاعنا عن قدسنا ومقدساتنا وأوقافنا المستهدفة والمستباحة.

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