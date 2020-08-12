قلقيلية: إخلاء ثلاث مدارس ومديرية الداخلية بعد تسجيل ارتفاع كبير بإصابات (كورونا)



وأعلن رواجبة، تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس، لمخالطين في مدينة قلقيلية، مضيفاً أن هناك عدداً من العينات، ننتظر نتائجها، سيتم الإعلان عنها حال ظهورها.



وبذلك، يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في محافظة قلقيلية 119 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة اليوم الأربعاء، أنه بناءً على الخارطة الوبائية الجديدة، وبعد الرجوع إلى وزارة الصحة والجهات المختصة، فقد تقرر إخلاء وإغلاق ثلاث مدارس في المدينة لمدة 24 ساعة.وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن القرار حتى يتسنى للطواقم المختصة تعقيمها بعد الإصابات الجديدة.كما قرر المحافظ، إخلاء وإغلاق مديرية الداخلية في المحافظة، وذلك لنفس الغرض.وكانت محافظة قلقيلية، أعلنت اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).