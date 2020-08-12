الأسير زامل من نابلس ينال شهادة البكالوريوس الثانية

نال الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي عبد الفتاح رياض زامل من مدينة نابلس شهادة البكالوريوس في التربية تخصص تعليم الاجتماعيات من جامعة القدس المفتوحة بنابلس.







وأمضى الأسير زامل 18 عاما من حكمه البالغ 24 عاما، وهو حاليا معتقل في سجن النقب.

رام الله - دنيا الوطنوسبق أن نال الأسير زامل قبل أربع سنوات درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة الأقصى في غزة بتقدير جيد.كما أنهى عددا كبيرا من الدورات في القانون الدولي والعلاقات الدولية والانتماء السياسي واستراتيجيات المقاومة الشعبية خلال تواجده في سجن جلبوع.