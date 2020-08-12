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شؤون فلسطينية

أسرته تنفي الاتهامات.. الادعاء الإسرائيلي يُقدم لائحة اتهام ضد الدغمة بمحكمة بئر السبع

أسرته تنفي الاتهامات.. الادعاء الإسرائيلي يُقدم لائحة اتهام ضد الدغمة بمحكمة بئر السبع
رام الله - دنيا الوطن
نفت عائلة الأسير عبدالله الدغمة، (38 عاماً) من سكان رفح، لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء الإسرائيلي ضده أمام محكمة بئر السبع، لاتهامه بالضلوع بهجوم أدى لمقتل جنديين إسرائيليين، في آذار/ مارس 2010 على السياج الحدودي بين مستوطنتي (نيريم و العين الثالثة).

وقالت سناء الدغمة، شقيقة الأسير، بأن عبد الله اعتقل بداية شهر تموز/ يوليو الماضي، حيث كان ذاهباً للأراضي المحتلة؛ كي يتبرع لأخيه المريض هانى الدغمة، بزراعة النخاع الشوكي، والتى جاءت نتيجة فحوصاته مطابقة لدم أخيه المريض، ولكن حال دون ذلك، وتم اعتقال عبد الله عند وصوله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) وتحويله للسجن.

وأوضحت، بأن تلك الاتهامات باطلة وعارية عن الصحهة، وأن شقيقها كان مصابًا بحادث داخل رفح في الفترة التي يتحدثون عنها، ولم يكن قادرًا على الحركة، مشددة على أنه كان مريضًا بالإثباتات والأدلة، مضيفة: بأنه كان ذاهباً وهو يعرف أنه لا يوجد له أى سوابق أو سلوكيات ضد الاحتلال، ولا يتبع لأى تنظيم، وكانت زيارته لأغراض إنسانية بحتة ومساعدة شقيقه فى العلاج داخل الأراضى المحتلة في مستشفى (تل هشومير).

واعتبرت العائلة، أن اعتقال نجلها الأسير عبد الله الدغمة، باطل ومخالف للقوانين الدولية؛ لعدم وجود أدلة وإثباتات ضده، وإن قرار اعتقاله بهذه الظروف الإنسانية، وفي الوقت الذي يحتاج له شقيقه المريض للتبرع بزراعة نخاع شوكي،  تعسفي وظالم.

وطالبت العائلة المسؤولين ومؤسسات حقوق الإنسان، بضرورة العمل الفوري والجاد من أجل الإفراج عن نجلها الأسير، واستكمال رحلته العلاجية بالتبرع لأخيه هانى، الذي يعيش حالة صحية حرجة جدًا، وتسوء حالته الصحية أكثر، نتيجة تلقيه خبر
اعتقال عبد الله.

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