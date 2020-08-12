روسيا: وفاة 129 شخصاً بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، وفاة 129 شخصاً، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





كما أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا) في البلاد، تسجيل 5102 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 15260 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 902701.



وقال المركز الروسي لمكافحة (كورونا): إن 7123 مصاباً شفوا خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد الأشخاص، الذين تعافوا حتى الآن إلى 710298.



رام الله - دنيا الوطن