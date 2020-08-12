الاحتلال يجرف أراضٍ في سلفيت ويُصادر عشرات الدونمات في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأربعاء، بأعمال تجريف في أراضي الفلسطينيين في بلدة دير استيا في سلفيت.



وأفادت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال، اقتحمت بلدة دير استيا، وشرعت بأعمال تجريف في المنطقة.



ويواجه أهالي ديراستيا، هجمة استيطانية شرسة ومكثفة، قائمة على التوسع الاستيطاني، ومحاولة تجريف ومصادرة أراضي البلدة في الجهة الغربية من البلدة وبمحيط (وادي قانا) المستهدف على الدوام من قبل المستوطنين، وسلطات الاحتلال.



وفي سياق متصل، أفاد مسؤول ملف الاستيطان في طوباس والأغوار الشمالية، معتز بشارات، أن المستوطنين، شرعوا بمصادرة وسرقة مئات الدونمات الزراعية والرعوية في الأغوار، وإحاطتها بسياج شائك.



وأفاد بشارات، أن هذه العمليات، تأتي نتاج حركة استيطانية جديدة في الأغوار، تدعى حركة "بلادنا" وتتعهد بمساعدة المزارعين المستوطنين، والوقوف إلى جانبهم.



وحسب بشارات تقوم هذه الحركة على توفير مجموعات من المتطوعين، الذين يأتون ليلاً ونهاراً من أجل العمل والحراسات.



ونشر بشارات صوراً من نشاط المتطوعين في المساعدة في تسيج آلاف الدونمات شرق عين الحلوة في الأغوار الشمالية لصالح المستوطنين.



يذكر، أن المستوطنين، سيجوا آلاف الدونمات من هذه الأراضي منذ بداية العام الحالي، كما أن سلطات الاحتلال تغلق غالبيتها أمام المواطنين منذ سبعينيات القرن الماضي، بذرائع وحجج مختلفة، منها المحميات الطبيعية، و"أراضي الدولة".