استمرار اندلاع الحرائق في "غلاف غزة" بفعل البالونات الحارقة

وقال موقع (متان تسوري) الإسرائيلي: إنه تم العثور على بالون مفخخ على سياج قاعدة لـ "حرس الحدود" قرب مفترق "ياد مردخاي" شمال القطاع.





وأضاف: "في كل مرة تنفق إسرائيل الكثير من المال على شيء متطور للغاية، وفي غزة يخترعون شيئًا آخر".





وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة غارات، استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، وذلك رداً على إطلاق بالونات حارقة، وفق ما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

كما قال موقع (متان تسوري-يديعوت): إن حريقاً جديداً، اندلع في (نتيف هعسراه) شمال القطاع، وهو الحريق الرابع منذ الصباح.ويقول موقع (مفزاك درومي): إن 600 دونم التهمتها النيران أمس الثلاثاء، في (كيبوتس بئيري)، و200 دونم في (كيسوفيم)، و30 دونماً في (شوكداه) بفعل بالونات حارقة، فيما أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت): أن 2000 دونم التهمتها نيران البالونات الحارقة في غلاف غزة خلال الأيام الأخيرة.وكانت قناة (كان)، أفادت أن منظومة (الليزر) التي تم نشرها عند حدود قطاع غزة، لاعتراض البالونات، سيتم تفعيلها صباح اليوم الأربعاء.ويقول الصحفي، نوريت يوحانان في (كان) إن منظومات الحماية هذه (القبة الحديدية للصواريخ- شفرة الضوء للبالونات") ممتازة ودقيقة وتنقذ الأرواح، ولكن عندما لا تكون هناك سياسة طويلة الأمد فيما يتعلق بغزة، فهذا صراع لن ينتهي أبدًا.