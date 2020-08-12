استكمال الاستعدادات لعقد الامتحان التحريري للمسابقة القضائية برقابة أهلية

رام الله - دنيا الوطنيعقد يوم غد الخميس، الامتحان التحريري للمسابقة القضائية، وفقاً للبروتوكول الصحي؛ لمنع نقل عدوى فيروس (كوفيد- 19 ) وبعد الحصول على موافقة خطية من وزارة الصحة.

وسيعقد الامتحان في قاعة كلية الآداب بجامعة بيرزيت في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وبحضور مراقبين، يمثلون عدداً من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف رفد المحاكم النظامية بعدد من قضاة الصلح الجدد.

وأعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، عن تقديره للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني خلال فترة ولاية المجلس، مؤكداً أن المجلس الانتقالي بصدد البدء بإجراءات إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت، رغم العقبات التي يواجهها، والمعيقات من جهات غير قضائية.

وشدد المستشار أبو شرار على أن مجلس القضاء الانتقالي، بصدد استكمال إجراءاته الإصلاحية، ومنها رفد المحاكم بعدد من قضاة الصلح الجدد، واستكمال الترقيات القضائية، مؤكداً أن إجراءات التعيين، ستتم بشفافية تامة وبرقابة أهلية.