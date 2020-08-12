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شؤون فلسطينية

مستوطنون يُواصلون تسييج أراضٍ في الأغوار الشمالية

مستوطنون يُواصلون تسييج أراضٍ في الأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل مستوطنون، تسييج مساحات واسعة من الأراضي الرعوية للمواطنين، في منطقتي المزوقح والسويدة في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، إن مستوطنين، سيجوا مساحات من أراضي المنطقتين خلال الأسبوع الماضي، وحتى أمس الثلاثاء.

ويذكر، أن المستوطنين، سيجوا آلاف الدونمات من هذه الأراضي منذ بداية العام الحالي، كما أن سلطات الاحتلال، تغلق غالبيتها أمام المواطنين منذ سبعينيات القرن الماضي، بذرائع وحجج مختلفة، منها المحميات الطبيعية، و"أراضي الدولة".

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