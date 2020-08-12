حقيقة تقليص مساحة الصيد بقطاع غزة بسبب البالونات الحارقة

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رام الله - دنيا الوطن

نفى نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، اليوم الأربعاء، ما يتم تناقله عبر الإعلام الإسرائيلي، من تقليص لمساحة الصيد البحري بالقطاع في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، باتجاه الأراضي الإسرائيلية.



وقال نزار عياش في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": لم نُبلغ حتى اللحظة، بأي تقليص لمساحات الصيد، الأمور حتى الآن تسير حسب المعمول من ميناء غزة للشمال، يسمح بالصيد لستة أميال، ومن ميناء غزة لجنوب القطاع 15 ميلاً.



وحول منع الحكومة بغزة للصيد في مناطق معينة، لمنع الاحتكاك بالصيادين المصريين، تفادياً لانتقال فيروس (كورونا)، أوضح نقيب الصيادين، أن ما يُمنع هو الاقتراب من الحدود المصرية والشمالية، وإذا تجاوز الصياد الحدود، يتم أخذه إلى الحجر الصحي.