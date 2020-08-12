وزير الصحة الروسي: إنتاج الكمية الأولى من لقاح (كورونا) خلال أسبوعين





وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: أن لقاح (كورونا) يعتمد على أرضية علمية ملموسة، وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية.





ورفض الوزير الروسي الانتقادات الغربية للقاح بلاده ضد (كورونا)، ويعتبرها من دون أي أساس، وسببها المخاوف من المنافسة.





وأعلن موراشكو أن اللقاح الذي نجحت روسيا في تطويره ضد فيروس (كورونا) المستجد أثبت فعاليته وسيبدأ إنتاجه واستخدامه في معالجة المصابين بالوباء قريبا.

وقال: إن إنتاج أولى دفعات اللقاح الروسي الجديد سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، على أن يبدأ استخدامه فوراً، مشيرا إلى أن منتجي اللقاح سيركزون على تلبية احتياجات السوق الداخلية الروسي.

وذكر وزير الصحة الروسي أن روسيا ستعرض على شركائها الأجانب توريد لقاحها المضاد للفيروس التاجي أو إنتاجه في بلادهم، مؤكدا أن مفاوضات بهذا الشأن جارية حاليا بمشاركة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأكد الوزير أن حملة التطعيم ضد (كورونا) في روسيا ستكون طوعية حصرا، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو: إنه سيتم خلال أسبوعين، إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي لفيروس (كورونا) المستجد.