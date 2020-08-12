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شؤون فلسطينية

الاحتلال اعتقل 429 مواطنا خلال تموز الماضي

الاحتلال اعتقل 429 مواطنا خلال تموز الماضي
رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين. ووفقاً لعمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها المؤسسات، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 429 مواطنا خلال شهر تموز/ يوليو 2020، من بينهم 32 طفلاً، وعشر نساء.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير ، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة – سلوان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الأربعاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (201) مواطناً من القدس، و(46) مواطناً من رام الله والبيرة، و(35) مواطناً من الخليل، و(34) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (22) مواطناً.

فيما اعتقلت تلك القوات (20) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (15) مواطناً، و(17) مواطناً من قلقيلية، وثمانية مواطنين من أريحا، و(15) مواطناً من طوباس، وثلاثة مواطنين من سلفيت، بالإضافة إلى (13) مواطناً من غزة. 

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال  شهر تموز/ يوليو 2020، قرابة (4500) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (160) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين ما يقارب (360).

كما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 98 أمر اعتقال إداري، من بينها (33) أمرا جديدا، و(65) تمديدا.

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