محافظة قلقيلية: تسجيل ارتفاع كبير بعدد إصابات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وأعلن المحافظ، اللواء رافع رواجبة، تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس، لمخالطين في مدينة قلقيلية، مضيفاً أن هناك عدداً من العينات ننتظر نتائجها سيتم الإعلان عنها حال ظهورها.
وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في محافظة قلقيلية 119 إصابة.
سجلت محافظة قلقيلية اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وأعلن المحافظ، اللواء رافع رواجبة، تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس، لمخالطين في مدينة قلقيلية، مضيفاً أن هناك عدداً من العينات ننتظر نتائجها سيتم الإعلان عنها حال ظهورها.
وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في محافظة قلقيلية 119 إصابة.
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