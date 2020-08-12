محافظة قلقيلية: تسجيل ارتفاع كبير بعدد إصابات فيروس (كورونا)



وأعلن المحافظ، اللواء رافع رواجبة، تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس، لمخالطين في مدينة قلقيلية، مضيفاً أن هناك عدداً من العينات ننتظر نتائجها سيتم الإعلان عنها حال ظهورها.



وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في محافظة قلقيلية 119 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة قلقيلية اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).