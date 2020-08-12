الأسير محمد عيوش من عرابة يدخل عامه الـ 17 في الأسر

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير محمد فتحي ذيب عيوش، من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الأربعاء، عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن الأسير عيوش، محكوم بالسجن مدى الحياة، وأمضى سنوات طويلة في العزل، وحُرم من زيارة ذويه.