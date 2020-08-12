غزة: الزراعة تتلف (11150) بيضة دجاج لاحم مخالفة للمواصفات الفنية

















رام الله - دنيا الوطنأتلفت الطواقم الفنية العاملة بوزارة الزراعة، بالتعاون مع الجهات المختصة بـ (معبر كرم أبو سالم)، 11150 بيضة دجاج لاحم مخالفة للمواصفات الفنية، ولمعاير الجودة المعتمدة من قبل الوزارة.ويأتي هذا الاجراء ضمن المتابعة اليومية، التي تقوم بها الطواقم الفنية بالزراعة؛ لتفتيش كافة البضائع الواردة عبر (كرم أبو سالم) من أجل الحفاظ على مستلزمات الإنتاج وحماية للمزارع الفلسطيني.وجددت الوزارة تحذيرها للتجار، وأصحاب الفقاسات من إدخال أي نوع من البيض مخالف للشروط والمواصفات الفنية، وأنها سوف تتخذ إجراءات ضد المستوردين المخالفين لقرار وزارة الزراعة.