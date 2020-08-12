للخضوع لعلاج طبي.. الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة

يغادر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، إلى السعودية، متجهاً إلى الولايات المتحدة، للخضوع لعلاج طبي.





ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن مصدرين قولهما: إنه ينتظر أن يعود هادي إلى السعودية خلال أسبوع.





وسافر الرئيس اليمني، الذي يقيم في الرياض، منذ سيطرة الحوثيين على اليمن في 2015، عدة مرات لإجراء فحوصات طبية، وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في حزيران/ يونيو عام 2019، حيث يعاني الرئيس اليمني من اعتلال في القلب منذ عام 2011.



رام الله - دنيا الوطن