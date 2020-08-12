وزير الجيش الإسرائيلي يخضع لعملية جراحية في ظهره





ووفق قناة (كان) فإنه جاء من المستشفى، أن العملية ستستغرق عدة ساعات، حيث إن الحديث يدور عن إصابة قديمة تعرض لها غانتس أثناء خدمته في وحدة المظليين، تفاقمت خلال الأشهر الماضية.





يأتي ذلك، في ظل تزايد التوتر على الحدود مع قطاع غزة، بسبب إطلاق بالونات حارقة على مناطق في "غلاف غزة".





كما تشهد إسرائيل خلافات كبيرة بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض) بسبب "ميزانية الدولة".





رام الله - دنيا الوطنيخضع وزير الجيش، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، لعملية جراحية في ظهره في مستشفى "شيبا تل هشومير".