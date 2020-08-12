زوجة نتنياهو تقدم شكوى للشرطة حول تلقيها تهديدات على حياتها



وقد حققت الشرطة أمس، تحت طائلة التحذير مع شخص بشبهة نشر مضمون في موقع (فيسبوك) ينطوي على التحرش الجنسي بحق السيدة نتنياهو، فيما تم إطلاق سراحه بشروط مقيدة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وفي غضون ذلك، قال المستشار القانوني للحكومي في إسرائيل، افيجاي ميندلبليت: إنه لا أساس لادعاءات نتنياهو بأنه يتم التعامل باستخفاف مع التهديدات والتحريضات، التي يتعرض لها وأفراد عائلته.



وقد ادعى نتنياهو، أن تواني وتثاقل مندلبليت، حيال الأصوات الداعية إلى اغتياله، وقتل أفراد عائلته، هو بمثابة إباحة لدمه.



وأكد مندلبليت في رسالة جوابية، أنه والسلطات المسؤولة عن تطبيق القانون، يتعاملون بجدية وحزم، مع كل شكوى تقدم حول التحريض أو التهديد، الموجه لرئيس الوزراء، وأفراد عائلته.

رام الله - دنيا الوطنقدمت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شكوى أخرى إلى الشرطة، أمس، حول تلقيها تهديدات على حياتها.