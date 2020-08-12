"المرور" بغزة: إصابة واحدة بأربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع





ونتج عن هذه الحوادث، إصابة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.





وقالت إدارة المرور في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.





كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، أربعة حوادث سير في القطاع.