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مصر: انخفاض بسيط بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر: انخفاض بسيط بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)
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رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر 168 حالة إصابة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويشير هذا الرقم إلى انخفاض بعدد الإصابات عن اليوم السابق، بعد تسجيل 174 حالة إصابة يوم الاثنين.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 24 حالة وفاة بالفيروس، مقابل 26 حالة وفاة يوم الاثنين.

وقالت الوزارة: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة".

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