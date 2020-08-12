البرازيل: وفيات (كورونا) تتجاوز 103 آلاف حالة

أعلنت البرازيل، تسجيل 1274 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ويرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد، إلى 103026، وفق وزارة الصحة، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس، ارتفعت إلى ثلاثة ملايين و109630، بعد تسجيل 52160 حالة جديدة.



وتحتل البرازيل حالياً، المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، بعد الولايات المتحدة.





رام الله - دنيا الوطن