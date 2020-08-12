محافظة الخليل: لجان السلامة العامة تخالف ثلاث منشآت وتوجه التنبيه لسبع أخرى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا والخط الغربي، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.



يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتمت زيارة ومتابعة 143 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 133 منها بشروط السلامة العامة، فيما تمت مُخالفة ثلاث منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة، ووجهت التنبيه الشديد لسبع منشآت غير ملتزمة.