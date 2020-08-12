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شؤون فلسطينية

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تستقبل وفداً من نقابة الصحفيين بغزة

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تستقبل وفداً من نقابة الصحفيين بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في مكتبها المركزي بغزة، وفداً من نقابة الصحفيين الفلسطينيين بقطاع غزة، ضم كلاً من: الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين، وبسام درويش، عضو الأمانه العامة لنقابة الصحفيين، وعاهد فروانة،  القائم بأعمال أمين سر المكتب الحركي المركزي للصحفيين في المحافظات الجنوبية، ولؤي الغول، مدير نقابة الصحفيين بغزة.

وكان في استقبال الوفد، الذي جاء مهنئاً بذكرى انطلاقة الجبهة الـ 53، محمود الزق، عضو المكتب السياسي للجبهة، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد الأسطل، أن نقابة الصحفيين البيت الجامع لكل الأطر الصحفية والصحفيين، وتعمل من أجل الدفاع عن كافة حقوق الصحفيين، وفضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي، وما يقوم به من جرائم بحق شعبنا الأعزل في كافة أماكن تواجده.

وأضاف الأسطل: إن القضية الفلسطينية، تمر بمرحلة خطيرة في ظل الانقسام الفلسطيني، وفي ظل الضغوطات الأمريكية على القيادة الفلسطينية من أجل تقديم تنازلات؛ لتمرير المشروع الأمريكي، الذي يقضي على الحلم الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي طردوا منها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ومن جانبه، رحب الزق،  بوفد نقابة الصحفيين، مؤكداً "فخر واعتزاز الجبهة بالعلاقة المميزة والاحترام والتفاهم والعمل المشترك في خدمة شعبنا الفلسطيني وقضيته.

وتم التأكيد على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا الوطنية؛ لمواجهة المشروع الأمريكي و(صفقة القرن) وإجراءات الضم من قبل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، والتي تسعى لتظهير الحل الإنساني الاقتصادي بالدعم المالي العربي على حساب الحقوق السياسية لشعبنا الفلسطيني، والتي في جوهرها إقامة كيان سياسي في قطاع غزة، أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، والتي تتنكر لحقوق شعبنا الوطنية في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين، وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وثمن الزق جهود نقابة الصحفيين بقطاع غزة في موقفهم في الدفاع عن حقوق زملائهم الصحفيين الإعلامية والمهنية والدفاع عن الحريات الصحفية، والدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين في فضح ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني.

وتم الاتفاق على التعاون والتنسيق والتشاور في كافة القضايا التي تخدم شعبنا الفلسطيني في المرحلة المقبلة.

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