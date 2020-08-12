ألمانيا: 1226 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، 1226 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ووفق بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فإن الإصابات بالفيروس، ارتفع عددها الإجمالي إلى 218510.



كما أظهر الإحصاء، ارتفاع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد في آذار/ مارس الماض إلى 9207، بعد تسجيل ست حالات وفاة جديدة.