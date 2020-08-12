المكسيك تُواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

واصلت المكسيك، تسجيل الأرقام المرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وسجلت البلاد 6686 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 492522



كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 926 حالة وفاة إضافية؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 53929.



وتحتل المكسيك الترتيب الثالث عالمياً من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفي المركز السادس فيما يتعلق بالإصابات بعد هاتين الدولتين، والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

رام الله - دنيا الوطن