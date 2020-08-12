مستوطنون يرشقون مركبة مواطن بالحجارة جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
رشق مستوطنون، الليلة الماضية، مركبة مواطن من قرية عورتا بالحجارة، أثناء مروره على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطني (يتسهار) هاجموا مركبة المواطن محمد الطموني من قرية عورتا، ورشقوها بالحجارة على الطريق الالتفافي قرب قرية بورين، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالمركبة.
رشق مستوطنون، الليلة الماضية، مركبة مواطن من قرية عورتا بالحجارة، أثناء مروره على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطني (يتسهار) هاجموا مركبة المواطن محمد الطموني من قرية عورتا، ورشقوها بالحجارة على الطريق الالتفافي قرب قرية بورين، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالمركبة.
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