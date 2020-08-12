مستوطنون يرشقون مركبة مواطن بالحجارة جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

رشق مستوطنون، الليلة الماضية، مركبة مواطن من قرية عورتا بالحجارة، أثناء مروره على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطني (يتسهار) هاجموا مركبة المواطن محمد الطموني من قرية عورتا، ورشقوها بالحجارة على الطريق الالتفافي قرب قرية بورين، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالمركبة.