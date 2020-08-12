أستراليا: تسجيل أكبر زيادة يومية بعدد وفيات (كورونا) منذ بدء تفشيه بالبلاد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت أستراليا، اليوم الأربعاء، تسجيل أكبر زيادة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا ) منذ بدء تفشيه في أراضيها.



ورصدت كذلك، أكبر زيادة في الإصابات منذ ثلاثة أيام، مما أضعف الآمال في أن الموجة الثانية، التي تجتاح ولاية فيكتوريا قد تستقر.



وسجلت ولاية فيكتوريا في الساعات الـ 24 الماضية،21 حالة وفاة، بالإضافة إلى 410 حالات إصابة جديدة بالفيروس.



وهذا العدد من الوفيات، يزيد عن أكثر الأيام من حيث عدد الوفيات، والذي كان في وقت سابق هذا الأسبوع بحالتين، وفيما يتعلق بعدد الإصابات، فإن 410 حالات، أنهت ثلاثة أيام متتالية تراجعت فيها الإصابات عن 400.



واضطرت السلطات الأسبوع الماضي؛ لفرض حظر تجول ليلي وتشديد القيود على تحركات الناس اليومية في ملبورن، عاصمة فيكتوريا، وثاني أكبر مدينة في أستراليا، وأمرت بإغلاق أجزاء كبيرة من اقتصاد الولاية.