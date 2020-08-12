الصين تُقرر تعليق الرحلات إلى أبو ظبي بسبب تزايد إصابات (كورونا)



ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84737، بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض (كوفيد- 19) دون تغيير عند 4634.

قررت الصين، اليوم الأربعاء، تعليق رحلات كل من شركة الاتحاد للطيران على خطها بين "أبوظبي وشنغهاي"، وشركة خطوط شرق الصين الجوية، على خط "مانيلا- شنغهاي".والقرار وفق هيئة تنظيم الطيران في الصين، سيسري لمدة أسبوع ابتداء من 17 آب/ أغسطس الجاري، بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس (كورونا).وأضافت إدارة الطيران المدني الصينية، أن الخطوط الجوية السريلانكية، ستوقف تشغيل خطها بين كولومبو وشنغهاي لمدة أربعة أسابيع، اعتباراً من 17 آب/ أغسطس الجاري، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بين الركاب القادمين.في السياق، أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 25‭‬ حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البر الرئيسي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان، أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج، وأن الحالات المتبقية، انتقلت إليها العدوى محلياً في إقليم شينجيانغ.