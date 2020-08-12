إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ في (أشكول) أطلقته مروحية إسرائيلية أثناء قصف القطاع أمس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء: إن صاروخاً أطلقته مروحية مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، خلال قصف غزة الليلة الماضية، سقط عن طريق الخطأ بالقرب من حظيرة في المجلس الإقليمي (أشكول).



ووفق المصادر الإسرائيلية، فإن الصاروخ لم ينفجر، ويعمل خبراء المتفجرات في المكان، فيما سيقوم سلاح الجو بالتحقيق في الخلل.



وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة مواقع ونقاط رصد للمقاومة في قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع على مستوطنات الغلاف.



وأطلقت طائرات الاحتلال، صاروخاً واحداً على الأقل، على موقع بدر التابع للمقاومة جنوب مدينة غزة.



كما قصفت الطائرات، أرضاً زراعية في محيط المطار شرقي مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما استهدفت المدفعية نقطتي رصد للمقاومة شرقي مخيم البريج، وبلدة جحر الديك.



وفي السياق، قال موقع (يديعوت أحرنوت): إن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافاً في القطاع، رداً على إطلاق البالونات الحارقة.