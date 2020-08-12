العراق يُلغي زيارة لوزير الدفاع التركي وسط ازدياد التوتر بين بغداد وأنقرة

ألغى العراق، زيارة كانت مقررة، يوم الخميس، لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وفق ما قالت وزارة الخارجية، فيما سيتم تسليم السفير التركي مذكرة احتجاج، رداً على ما وُصف بانتهاكات أنقرة.



وقال بيان للوزارة: "ستقوم وزارة الخارجيّة، باستدعاء السفير التركيّ، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض العراق المُؤكّد، لما تقوم به بلاده من اعتداءات وانتهاكات، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكان الجيش العراقي، ذكر أن طائرة مسيرة تركية، قتلت يوم الثلاثاء الماضي، اثنين من عناصر حرس الحدود، وسائق السيارة التي كانت تقلهما في منطقة سيدكان في شمال شرق العراق، قرب الحدود التركية الإيرانية.

رام الله - دنيا الوطن