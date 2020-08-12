فتح (معبر رفح) بشكل استثنائي لليوم الثاني.. والداخلية تُهيب بالمواطنين لرفع درجة الحذر
رام الله - دنيا الوطن
يتواصل لليوم الثاني على التوالي، فتح (معبر رفح البري)، في كلا الاتجاهين، وذلك بشكل استثنائي، لإدخال العالقين إلى القطاع، بالإضافة إلى سفر عالقين من غزة للخارج.
وأعلنت سفارة فلسطين في القاهرة، يوم الاثنين، أن المعبر سيفتح لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من الثلاثاء، بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر.
وأهاب المتحدث الرسمي باسم الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم بالمواطنين لرفع درجة الحذر واليقظة والانتباه خلال هذه المرحلة، في ظل عودة العالقين عبر (معبر رفح).
وتوقع البزم في مقابلة مع قناة (الأقصى) الفضائية، أن يكون هناك إصابات بالفيروس من بين العائدين عبر المعبر، بنسب أعلى من المرات السابقة.
ونشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر المعبر لليوم الأربعاء، في اليوم الثاني من فتح المعبر استثنائياً.
ونشرت الهيئة عبر صفحة وزارة الداخلية عدة ملاحظات ومنها:
- الكشف يتضمن أسماء المواطنين المسجلين على بند الفئات التالية فقط: الجوازات المصرية، الإقامات المصرية، الجوازات الأجنبية، والحالات المَرضيّة الطارئة.
- على المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6:30 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية لمعبر رفح، وعدم التأخر، مع ضرورة عدم حضور أي مواطنين آخرين بخلاف المُدرجين في الكشف.
- ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والتباعد، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات منذ الخروج من المنزل حتى الوصول إلى الوجهة المراد السفر إليها، واتباع تعليمات وإرشادات أطقم هيئة المعابر بهذا الخصوص.
- ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إلى جانب حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين من آبائهم أو وكلائهم.
كشف مسافري اليوم للتحميل اضغط هنا
يتواصل لليوم الثاني على التوالي، فتح (معبر رفح البري)، في كلا الاتجاهين، وذلك بشكل استثنائي، لإدخال العالقين إلى القطاع، بالإضافة إلى سفر عالقين من غزة للخارج.
وأعلنت سفارة فلسطين في القاهرة، يوم الاثنين، أن المعبر سيفتح لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من الثلاثاء، بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر.
وأهاب المتحدث الرسمي باسم الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم بالمواطنين لرفع درجة الحذر واليقظة والانتباه خلال هذه المرحلة، في ظل عودة العالقين عبر (معبر رفح).
وتوقع البزم في مقابلة مع قناة (الأقصى) الفضائية، أن يكون هناك إصابات بالفيروس من بين العائدين عبر المعبر، بنسب أعلى من المرات السابقة.
ونشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر المعبر لليوم الأربعاء، في اليوم الثاني من فتح المعبر استثنائياً.
ونشرت الهيئة عبر صفحة وزارة الداخلية عدة ملاحظات ومنها:
- الكشف يتضمن أسماء المواطنين المسجلين على بند الفئات التالية فقط: الجوازات المصرية، الإقامات المصرية، الجوازات الأجنبية، والحالات المَرضيّة الطارئة.
- على المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6:30 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية لمعبر رفح، وعدم التأخر، مع ضرورة عدم حضور أي مواطنين آخرين بخلاف المُدرجين في الكشف.
- ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والتباعد، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات منذ الخروج من المنزل حتى الوصول إلى الوجهة المراد السفر إليها، واتباع تعليمات وإرشادات أطقم هيئة المعابر بهذا الخصوص.
- ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إلى جانب حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين من آبائهم أو وكلائهم.
كشف مسافري اليوم للتحميل اضغط هنا
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