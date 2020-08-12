دولي

إسرائيل: (كنيست) تصوت اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإرجاء تمرير الميزانية

إسرائيل: (كنيست) تصوت اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإرجاء تمرير الميزانية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تصوت (كنيست) في إسرائيل، اليوم، بالقراءة التمهيدية، على مشروع القانون، الذي ينص على إرجاء تمرير الميزانية العامة بثلاثة أشهر.

وترمي كتلة (ديرخ ايرتس) التي بادرت إلى طرح هذا المشروع الى إعطاء فرصة لإيجاد تسوية للخلافات بين (ليكود) و(أزرق أبيض)، حول مدة الميزانية.

ويطالب (ليكود) بالمصادقة على موازنة عامة لسنة واحدة فقط، فيما يصر (أزرق أبيض) على أن تكون الفترة لعامين.

وقد اتفق رئيسا الحزبين، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على التصويت لصالح مشروع القانون، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ونقلت صحيفة (معاريف) عن مسؤول كبير في (ليكود)، قوله: إن التفاهمات بهذا الشأن مع (أزرق أبيض)، تندرج في إطار المحاولات للتوصل إلى حلول توفيقية حول عدد من المسائل الخلافية.

وأضاف: أن نتنياهو لا يزال يعتقد أن الميزانية قصيرة الأمد هي الأفضل، ويبدي استعداداً لردم الهوة مع (أزرق أبيض) في مجموعة قضايا تتباين فيها الآراء.

من جهة أخرى، تصوت (كنيست) اليوم أيضاً بالقراءة التمهيدية  على مشروع قانون، ينص على منع متهم بالجنائيات من تشكيل حكومة، والذي بادرت كتلة (تيلم- يش عاتيد) إلى تقديم مشروع القانون هذا.

وأعلن (أزرق أبيض) أمس، أن أعضاءه سيتغيبون عن التصويت، الأمر الذي أثار حفيظة (ليكود) من هذه الخطوة، بداعي كونها خرقاً للاتفاق الائتلافي.

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