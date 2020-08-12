شؤون فلسطينية

بسبب فيروس (كورونا).. محافظ الخليل يُقرر إغلاق شعبتين بإحدى المدارس

بسبب فيروس (كورونا).. محافظ الخليل يُقرر إغلاق شعبتين بإحدى المدارس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، مساء الثلاثاء، وبعد التشاور مع اللجنة الطبية، إغلاق شعبتين (أ، ب) في مدرسة بنات بيت أمر الثانوية، مع إبقاء دوام باقي الشعب بشكل اعتيادي، بسبب فيروس (كورونا).

كما قرر البكري، وفق تصريح نشرته محافظة الخليل عبر صفحتها على (فيسبوك)، إغلاق محكمة ونيابة الخليل، ومديرية داخلية جنوب الخليل، حتى صباح الأحد المقبل، 16 من الشهر الجاري، حتى يتسنى للطواقم الطبية، استكمال إجراءاتها للكشف عن عدد من الإصابات بفيروس (كورونا) فيها.

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