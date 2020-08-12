شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-20 30-20 31-21 بيت لحم 28-20 30-20 31-21
رام الله والبيرة 27-19 29-19 30-20 طولكرم 30-22 31-22 32-23
نابلس 29-21 31-21 32-22 قلقيلية 30-22 31-22 32-23
جنين 32-23 34-23 35-24 سلفيت 28-20 30-20 31-21
طوباس 32-23 34-23 35-24 روابي 29-21 31-21 32-22
الخليل 27-19 29-19 30-20 غزه 29-23 30-23 31-24
أريحا 38-26 39-26 40-27 خانيونس 29-23 30-23 31-24
الأغوار الشمالية 36-24 37-24 38-25 رفح 30-22 31-22 32-23

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