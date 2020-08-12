الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-20 30-20 31-21 بيت لحم 28-20 30-20 31-21 رام الله والبيرة 27-19 29-19 30-20 طولكرم 30-22 31-22 32-23 نابلس 29-21 31-21 32-22 قلقيلية 30-22 31-22 32-23 جنين 32-23 34-23 35-24 سلفيت 28-20 30-20 31-21 طوباس 32-23 34-23 35-24 روابي 29-21 31-21 32-22 الخليل 27-19 29-19 30-20 غزه 29-23 30-23 31-24 أريحا 38-26 39-26 40-27 خانيونس 29-23 30-23 31-24 الأغوار الشمالية 36-24 37-24 38-25 رفح 30-22 31-22 32-23

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: