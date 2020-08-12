شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع ونقاط للمقاومة في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع ونقاط للمقاومة في قطاع غزة
قصف غزة (توضيحية)
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال، فجر الأربعاء، عدة مواقع ونقاط رصد للمقاومة في قطاع غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع على مستوطنات الغلاف.

وأطلقت طائرات الاحتلال، صاروخاً واحداً على الأقل، على موقع بدر التابع للمقاومة جنوب مدينة غزة.

كما قصفت الطائرات، أرضاً زراعية في محيط المطار شرق مدينة رفح جنوب القطاع، فيما استهدفت المدفعية نقطتي رصد للمقاومة في شرق مخيم البريج وبلدة جحر الديك.

وفي السياق، قال موقع (يديعوت أحرنوت): إن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافاً في القطاع، رداً على إطلاق البالونات الحارقة.

وزعم موقع (مفزاكي راعم) الإسرائيلي، أن الجيش حاول استهداف خلية من مطلقي البالونات الحارقة، شرق البريج، إلا أن الخلية نجت من الاستهداف.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرات حربية وطائرات عمودية ودبابات تابعة للجيش هاجمت عددًا من الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وزعم، أن الهجوم الذي استهدف مجمع عسكري وبنية تحتية ومراكز مراقبة تابعة لحركة حماس، جاء رداً على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير.

أخبار ذات صلة

شاهد: ولاء السطري تكشف تفاصيل جديدة بقضية تعرضها للعنف على يد شقيقها

شاهد: ولاء السطري تكشف تفاصيل جديدة بقضية تعرضها للعنف على يد شقيقها

العمادي: الاتصالات مع إسرائيل ليست جديدة ولتسهيل دخول المساعدات لغزة

العمادي: الاتصالات مع إسرائيل ليست جديدة ولتسهيل دخول المساعدات لغزة

شاهد: استمرار دخول العائدين إلى القطاع مساء الثلاثاء عبر (معبر رفح)

شاهد: استمرار دخول العائدين إلى القطاع مساء الثلاثاء عبر (معبر رفح)

الخارجية: 210 حالات وفاة و4187 إصابة في صفوف جالياتنا بالعالم

الخارجية: 210 حالات وفاة و4187 إصابة في صفوف جالياتنا بالعالم

الرئيس يُهاتف الدكتور العطار ويهنئه بالحصول على درجة الدكتوراة

الرئيس يُهاتف الدكتور العطار ويهنئه بالحصول على درجة الدكتوراة

وزارة الاتصالات بغزة تُزود مراكز الحجر الصحي بخدمة الاتصال والإنترنت

وزارة الاتصالات بغزة تُزود مراكز الحجر الصحي بخدمة الاتصال والإنترنت

الصحة بغزة: نُطبّق الفحص المخبري السريع للعائدين عبر (معبر رفح)

الصحة بغزة: نُطبّق الفحص المخبري السريع للعائدين عبر (معبر رفح)

الداخلية بغزة تكشف عدد المغادرين والواصلين لغزة عبر (معبر رفح)

الداخلية بغزة تكشف عدد المغادرين والواصلين لغزة عبر (معبر رفح)

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الخارجية: 210 حالات وفاة و4187 إصابة في صفوف جالياتنا بالعالم

الخارجية: 210 حالات وفاة و4187 إصابة في صفوف جالياتنا بالعالم

الرئيس يُهاتف الدكتور العطار ويهنئه بالحصول على درجة الدكتوراة

الرئيس يُهاتف الدكتور العطار ويهنئه بالحصول على درجة الدكتوراة

وزارة الاتصالات بغزة تُزود مراكز الحجر الصحي بخدمة الاتصال والإنترنت

وزارة الاتصالات بغزة تُزود مراكز الحجر الصحي بخدمة الاتصال والإنترنت

الداخلية بغزة تكشف عدد المغادرين والواصلين لغزة عبر (معبر رفح)

الداخلية بغزة تكشف عدد المغادرين والواصلين لغزة عبر (معبر رفح)

وفاة مُسنة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) بالخليل والعدد يرتفع لـ 114

وفاة مُسنة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) بالخليل والعدد يرتفع لـ 114

حفريات للاحتلال في بيت اكسا بحجة البحث عن رفاة جندي

حفريات للاحتلال في بيت اكسا بحجة البحث عن رفاة جندي

الوزير أبو سيف يلتقي عدداً من المراكز والمؤسسات الثقافية في نابلس

الوزير أبو سيف يلتقي عدداً من المراكز والمؤسسات الثقافية في نابلس

شاهد: وحدات أبناء القوقا تُدخل الراجمات النارية ضمن معركة &#34;حرق الغلاف&#34;

شاهد: وحدات أبناء القوقا تُدخل الراجمات النارية ضمن معركة "حرق الغلاف"

منوعات

بعد وفاة حفناوي.. يوتيوبر مصرية تدخل العناية المركزة

بعد وفاة حفناوي.. يوتيوبر مصرية تدخل العناية المركزة

شهيرة: سأذهب للنائب العام لاتخاذ موقف ضد شائعات وفاة محمود ياسين

شهيرة: سأذهب للنائب العام لاتخاذ موقف ضد شائعات وفاة محمود ياسين

إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

أحمد فلوكس يهاجم هاني شاكر بعد وفاة مصطفى حفناوي.. وأشرف زكي يتدخل

أحمد فلوكس يهاجم هاني شاكر بعد وفاة مصطفى حفناوي.. وأشرف زكي يتدخل

&#34;عقبال الباقيين&#34;.. مشاهير لبنان يُعلقون على استقالة حكومة بلادهم

"عقبال الباقيين".. مشاهير لبنان يُعلقون على استقالة حكومة بلادهم

تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ووزيري

تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ووزيري

حقيقة وفاة باسم ياخور في حادث سير

حقيقة وفاة باسم ياخور في حادث سير

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة بالمخ

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة بالمخ

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

بعد إصابتها في إنفجار بيروت.. مي حريري تغادر إلى لندن

بعد إصابتها في إنفجار بيروت.. مي حريري تغادر إلى لندن

عربي

42 مصاباً في مظاهرات لبنانية وسط بيروت

42 مصاباً في مظاهرات لبنانية وسط بيروت

دولة عربية تُسجل قفزة جديدة بإصابات فيروس (كورونا)

دولة عربية تُسجل قفزة جديدة بإصابات فيروس (كورونا)

مجلس الوزراء الكويتي: تحسن إيجابي في صحة أمير البلاد

مجلس الوزراء الكويتي: تحسن إيجابي في صحة أمير البلاد

المصريون يبدؤون الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ

المصريون يبدؤون الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ