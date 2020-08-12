طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع ونقاط للمقاومة في قطاع غزة

قصف غزة (توضيحية)

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رام الله - دنيا الوطن

قصفت طائرات الاحتلال، فجر الأربعاء، عدة مواقع ونقاط رصد للمقاومة في قطاع غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع على مستوطنات الغلاف.



وأطلقت طائرات الاحتلال، صاروخاً واحداً على الأقل، على موقع بدر التابع للمقاومة جنوب مدينة غزة.



كما قصفت الطائرات، أرضاً زراعية في محيط المطار شرق مدينة رفح جنوب القطاع، فيما استهدفت المدفعية نقطتي رصد للمقاومة في شرق مخيم البريج وبلدة جحر الديك.



وفي السياق، قال موقع (يديعوت أحرنوت): إن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافاً في القطاع، رداً على إطلاق البالونات الحارقة.



وزعم موقع (مفزاكي راعم) الإسرائيلي، أن الجيش حاول استهداف خلية من مطلقي البالونات الحارقة، شرق البريج، إلا أن الخلية نجت من الاستهداف.



من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرات حربية وطائرات عمودية ودبابات تابعة للجيش هاجمت عددًا من الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.



وزعم، أن الهجوم الذي استهدف مجمع عسكري وبنية تحتية ومراكز مراقبة تابعة لحركة حماس، جاء رداً على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير.