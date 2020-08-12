شاهد: ولاء السطري تكشف تفاصيل جديدة بقضية تعرضها للعنف على يد شقيقها





وتحدثت السطري، عن تفاصيل تعرضها للتعذيب وسبب حذفها للمنشورات الخاصة بقصتها، والشخصيات التي تكفلت بحمايتها من العنف الأسرى.





ووجهت الشابة الفلسطينية رسالة إلى منتقديها والذين اعتبروا أنها تسعى للحصول على الشهر، مؤكدة أنها ليست ضد الترابط الأسري وإنما ضد العنف.













رام الله - دنيا الوطننشرت الشابة الفلسطينية، ولاء السطري، مقطع فيديو جديد كشفت فيه تفاصيل جديدة بشأن تعرضها للعنف من قبل شقيقها، وذلك بعد نشرها لقصتها على مواقع التواصل الاجتماعي.