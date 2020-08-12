العمادي: الاتصالات مع إسرائيل ليست جديدة ولتسهيل دخول المساعدات لغزة

رد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير القطري، محمد العمادي، على تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلي بشأن تواصل المسؤولين في الموساد الإسرائيلي مع مسؤولين قطريين حول قطاع غزة.





وقال العمادي، وفق وكالة الأنباء القطرية، إن مساعدات دولة قطر للأشقاء في قطاع غزة هي للتخفيف من آثار الحصار المفروض على أشقائنا في القطاع.



وأضاف العمادي: "الاتصالات مع جانب الاحتلال الإسرائيلي ليست شيئاً جديداً بل هي إجراء مستمر وتأتي في إطار تسهيل دخول المساعدات إلى القطاع"، مشيرا إلى أن إدخالها يواجه تحديات وعراقيل بشكل مستمر.





وشدد العمادي، على أن دولة قطر ستستمر في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل مساعدته للخروج من أزماته ورفع الحصار عنه.



رام الله - دنيا الوطن