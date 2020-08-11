شاهد: الرئيس الروسي يروي ما حدث لابنته بعد تلقيها لقاح (كورونا)

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تلقي إحدى بناته تطعيماً ضد فيروس (كورونا) المستجد، لافتاً إلى أنها شاركت عملياً في تجربة اللقاح.



وقال بوتين: "بعد الحقنة الثانية، التطعيم الثاني، ارتفعت درجة الحرارة قليلاً، ثم عادت بعد ذلك إلى طبيعتها، وهي الآن تتمتع بصحة جيدة، ومعنويات مرتفعة".



ولفت بوتين إلى أن "الكثير من الناس ليس لديهم أية أعراض خارجية مطلقاً، وليس لديهم درجة حرارة بعد التطعيم"، مضيفاً في الختام قوله: "بشكل عام، كل شيء، يسير كما لو أنه لم يُعمل أي شيء".



وقال الرئيس الروسي، أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية (فيديو كونفرنس): "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".



وأضاف بوتين، أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أن (اللقاح) يعمل بشكل فعّال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".



جاء ذلك، بعد إعلانه تطوير روسيا للقاح جديد ضد فيروس (كورونا) المستجد، قائلاً: "آمل أن نتمكن من بدء الإنتاج الضخم لهذا الدواء في المستقبل القريب".



وشدد على أن التطعيم، يجب أن يكون طوعياً، حتى يتمكن كل من يرغب في ذلك الاستفادة من إنجازات العلماء الروس.



وأضاف بوتين: "أعلم أن العمل على لقاحات من هذا النوع في روسيا مستمر في مؤسسات أخرى، أتمنى النجاح لجميع المتخصصين، يجب أن نكون ممتنين لأولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة الأولى، وهي مهمة جداً لبلدنا، وللعالم بأسره".









جاء ذلك، بعد إعلانه تطوير روسيا للقاح جديد ضد فيروس (كورونا) المستجد، قائلاً: "آمل أن نتمكن من بدء الإنتاج الضخم لهذا الدواء في المستقبل القريب".وشدد على أن التطعيم، يجب أن يكون طوعياً، حتى يتمكن كل من يرغب في ذلك الاستفادة من إنجازات العلماء الروس.وأضاف بوتين: "أعلم أن العمل على لقاحات من هذا النوع في روسيا مستمر في مؤسسات أخرى، أتمنى النجاح لجميع المتخصصين، يجب أن نكون ممتنين لأولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة الأولى، وهي مهمة جداً لبلدنا، وللعالم بأسره".

رام الله - دنيا الوطن