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42 مصاباً في مظاهرات لبنانية وسط بيروت

42 مصاباً في مظاهرات لبنانية وسط بيروت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الصليب الأحمر اللبناني: إن 42 لبنانياً، أصيبوا في المظاهرة التي اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، وسط العاصمة بيروت.

وأوضح الصليب الأحمر، وفق قناة (الجديد) اللبنانية، أن "10 جرحى في مظاهرة وسط بيروت، تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة و32 مصاباً، يتم إسعافهم في المكان".

وتشهد منطقة وسط بيروت، مواجهات بين محتجين على السلطة السياسية والقوى الأمنية، في محيط البرلمان اللبناني، حيث حاول المحتجون اقتحام محيط مجلس النواب اللبناني، وقاموا برمي الحجارة على القوى الأمنية، بالمقابل ردت قوات الأمن، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. 

ويطالب المحتجون بحكومة جديدة، تناسب رغباتهم من دون محاصصات سياسية، رافضين استقالة الحكومة اللبنانية فقط، وتقدموا باتجاه الحواجز المؤدية إلى مبنى مجلس النواب، رافعين شعارات، تندد بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى الانفجار الضخم، الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن عناصر مكافحة الشعب، ترافقها فرقة من الجيش، تمكنت من إبعاد المحتجين باتجاه جريدة (النهار)، وسط إطلاق القنابل المسيلة للدموع، التي قابلها المتظاهرون بإلقاء الحجارة، والمفرقعات النارية.

فيما أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​، "أن 12 فرقة تابعة له تستجيب الآن، وتعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين بعد الاشتباكات في ​بيروت​".

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