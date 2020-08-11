إيطاليا تتبرع بمبلغ 6,8 مليون يورو لبرامج (أونروا) الرئيسة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إن الحكومة الإيطالية، قدمت تبرعاً بمبلغ 6,8 مليون يورو، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.



وأوضحت (أونروا)، أن ذلك دعم لبرامج الوكالة الرئيسة وخدماتها، والتي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.



وأضافت: "قامت إيمانويلا سي. ديل ري، نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بالإعلان عن هذا الالتزام خلال المؤتمر الافتراضي غير العادي للتعهدات، والذي عقد يوم 23 تموز/ يوليو 2020".



وقال القنصل العام الإيطالي في القدس، جيوسيبي فيديلي: إن "هذا التبرع يعكس الالتزام الإيطالي الثابت بدعم (أونروا) من أجل تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في سائر أقاليم عملياتها.



وأضاف: "إن أونروا تظل عامل استقرار حيوي في المنطقة التي لا تزال تعاني من أزمات قديمة وحديثة على حد سواء، مثلما تبين خلال الانفجار الكارثي الأخير، الذي وقع في ميناء بيروت".



من جهته، أعرب مارك لاسواوي، رئيس علاقات المانحين بأونروا، عن شكره لهذا التبرع بالقول: "أود أن أعرب عن تقديري الخالص، وامتناني لشعب وحكومة إيطاليا على هذا التبرع السخي، الذي يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة بشكل كبير".



وأضاف لاسواوي: "إن هذا التبرع المناسب وقتياً، سيساعد أونروا على مواصلة تقديم الخدمات الرئيسة للاجئي فلسطين في المنطقة، والتي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية".



وتعد الحكومة الإيطالية مناصراً قوياً لـ (أونروا)، وبلغت قيمة تبرعاتها في عام 2019 أكثر من 13 مليون يورو لدعم خدمات الوكالة الحيوية، لحوالي 5,6 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط.

رام الله - دنيا الوطن